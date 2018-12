De zogenaamd neutrale NOS speelt op emotie met propaganda

Enkele jaren geleden schreef GroenLinks-coryfee Wijnand Duyvendak een boekje waarin hij terugkeek op het Binnenhof en mijmerde over de toekomst van zijn kinderen. Ik weet de titel niet meer. Wellicht was het ’Klimaatactivist in de politiek’. Wat me bijstaat, is dat de schrijver vanuit zijn raam over een wit Amsterdam uitkeek en bedacht dat zijn (klein)kinderen geen sneeuw meer zouden meemaken. De ex-kraker was een meester in het opstoken van klimaatangst.