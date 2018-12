Mandy de heldin van de eenzamen

Op kerstavond houdt de topsportster uit onze regio een diner bij haar thuis, speciaal voor alle mensen die tijdens de feestdagen alleen zijn. Van eenzame ouderen tot daklozen: iedereen mag aanschuiven in huize Van den Berg.

Mandy trekt voor deze speciale avond álles uit de kast. Niet alleen gaat ze, samen met haar ouders, hoogstpersoonlijk de speciale kerstdis klaarmaken. De voetbalster zorgt er óók nog eens voor dat haar gasten met de auto worden opgehaald én weer worden thuisgebracht. Kortom, een gezellige avond met eten, muziek en andere verrassingen.

Toen ik dit bericht in de krant las, kreeg ik spontaan een brok in mijn keel. Ik ken Mandy, die als profvoetballer speelt bij het Spaanse Valencia, al lange tijd. En ik weet dat ze zelf best een moeilijke periode achter de rug heeft.

Na het gewonnen EK werd ze door de bondscoach op een zijspoor gezet. Mandy, die maar liefst negentig wedstrijden voor het Nederlands elftal speelde, werd tot haar grote teleurstelling niet meer geselecteerd. Tot ongeloof van veel trouwe Oranje-fans, die in de 28-jarige speelster juist een ervaren rots in de branding zien in onze verdediging.

In Valencia hervond Mandy haar geluk. Bij de Spaanse topclub speelt ze elk weekend de sterren van de hemel. En nu met de kerst krijgt Mandy van haar club een weekje vrijaf. Het is de periode dat voetballers even qualitytime met hun familie kunnen besteden.

Maar niet onze Mandy. Die nodigt iedereen uit voor een feestmaaltijd bij haar thuis... omdat ze gelezen heeft dat veel Nederlanders de kerst doorbrengen in eenzaamheid. Met name een hoop ouderen zitten verdrietig en in hun uppie de kerstdagen uit. Onze Mandy plukt deze arme drommels achter de geraniums vandaan en bezorgt ze een geweldige avond.

Nou, dan ben je letterlijk en figuurlijk een enorme topper! Mandy heeft niet alleen een Europese medaille van goud, maar vooral ook een hart van goud!

Ik ben zo trots op haar actie, dat ik me bij deze aanmeld als vrijwilliger. Ik kan weliswaar nog geen eitje bakken, maar ik ga Mandy helpen. Ik kan héél goed de tafel dekken en afwassen.

En wat Oranje betreft heb ik een prangend advies voor de bondscoach. Iedereen weet dat het in het voetbal draait om teamwork. Om aan elkaar denken en elkaar de bal gunnen en toespelen. Mandy is daar het allerbeste voorbeeld van. Dus als ik u was, dan zou ik haar als de wiedeweerga terugnemen in de selectie. Anders weet ik zeker dat de kerstman uw huis, met z’n arrenslee vol cadeautjes, stilletjes voorbij glijdt.