Dagelijkse 020-serie ’krankzinnig nieuws’

Wat zouden ze er in de Stopera mee doen? Omdat ze er in Pyongyang aan de Amstel van overtuigd zijn dat ze geen dorp, zoals in werkelijkheid, maar de hele wereld moeten redden, heropvoeden en tiranniseren, is dat de vraag die ik mezelf bij het verwerken van zo’n beetje elk nieuwsbericht stel - een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de groteske capriolen van bestuurlijk Amsterdam anno nu zo centraal in mijn beleving staan.