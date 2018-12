Nuchtere oplossing migratie gevraagd

Het taalgebruik is zo politiek correct dat het lijkt of er geen enkel nadeel is aan migratie. Zinnen als „migratie is altijd een onderdeel geweest van de menselijke geschiedenis en we herkennen dat als een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling in een geglobaliseerde wereld” schreeuwen bijna om een bezoek aan de banlieues van Parijs of probleemwijken in Den Haag. Alsof we volgens het pact van Marrakesh uitsluitend de Goedheiligman binnenhalen.