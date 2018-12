Burgers moeten écht iets te kiezen krijgen

Vorige week presenteerde een commissie onder leiding van Johan Remkes prima ideeën over aanpassingen aan onze democratie zodat wij ons beter vertegenwoordigd en gehoord voelen. Het is ook de hoogste tijd dat er iets gebeurt, want steeds meer mensen voelen zich in de steek gelaten door onze overheid en haken af. Als je de overheid niet meer vertrouwt, is de democratie een farce geworden.