Het voelt alsof er geen liefdevolle warmte meer is

Wie jong is en ook nog eens verliefd, kan dromen van een avontuur vol romantiek, intimiteit en relationeel geluk. Maar zoals zoveel dromen, is ook deze puur bedrog. Want de weg die levenspartners bewandelen, is bezaaid met desillusies, afwijzingen en teleurstellende imperfecties. Daarmee is het hebben-van-een-vaste-relatie juist de allerbeste leerschool die het leven kan bieden.