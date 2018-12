Voorzitter Arib haalt de teugels aan

In hun zoektocht naar gratis publiciteit grepen Forum voor Democratie en Denk de voorbije week hun kans, door bij een debatverzoek een hoofdelijke stemming aan te vragen. Forum-leider Thierry Baudet bleek te laat, omdat de Kamer zich al tegen het debat had uitgesproken; Denk-Kamerlid Farid Azarkan vroeg om hoofdelijke stemming nog voordat fracties ja of nee hadden kunnen zeggen. En dus moest de hele Tweede Kamer komen opdraven om een klein half uur van ’s lands vergadertijd te verkwanselen door één voor één handopsteken, waar normaal per fractie snel besloten kan worden.