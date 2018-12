Beste premier, u kunt dit niet menen

Beste Mark Rutte, gisteren liet u in het Algemeen Dagblad over een volle pagina een brief van uw hand afdrukken. In die brief bent u als vanouds optimistisch: u schrijft dat we samen verder moeten, dat alles in orde is met het land als we maar lief zijn voor elkaar - dit lijkt me een correcte samenvatting van uw brief, toch?