Kerken op slot als protest tegen Salvini

Kerken die met Kerst gesloten blijven, kerststalletjes die als de pest worden gemeden. Het lijkt op maatregelen van een regering in een intolerant islamitisch land, maar we hebben het over provocerende acties van priesters in Italië. Om precies te zijn gaat het om initiatieven van enkele progressieve priesters die niets van het beleid van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini moeten hebben. De acties doen een hoop stof opwaaien. Vooral door de kersttijd lopen de gemoederen flink op.