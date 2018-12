Jeugdsentiment voor kijkbuiskinderen

Toen de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op televisie kwam, lag ik zelf nog in de wieg. Een van mijn eerste knuffeldieren was een vilten Bor de Wolf. Mijn generatie is letterlijk opgegroeid met de dieren uit het Grote Dierenbos. Wat leuk dus, om een halve eeuw na dato een interview te kunnen doen met actrice Elsje Scherjon, de stem van de altijd pinnige en bekakte Juffrouw Ooievaar.