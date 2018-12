Besluitvorming over het hoofd van kiezer

Ooit van de Ostrogorsky-paradox gehoord? De naamgever was een Russische politieke denker die begin 1900 al beschreef hoe een onvolkomenheid van de parlementaire democratie het mogelijk maakt om ingrijpende besluiten te nemen die niet door de bevolking worden gesteund. Actueel. Daarom belandde Ostrogorsky in het verse rapport over democratische vernieuwing van de commissie-Remkes. De titel is ’Eindrapport lage drempels, hoge dijken’. Boeiende lectuur in heldere taal.