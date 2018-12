In Europa zijn duizenden gulle gevers die miljoenen opsturen naar IS-strijders in Syrië

Het zijn een soort microkredieten, maar dan voor kalasjnikovs en bermbommen. In Europa zijn er duizenden gulle gevers die in totaal miljoenen opsturen naar IS-strijders in Syrië. Het zijn overwegend kruimelbedragen, maar bij elkaar vormen die toch een behoorlijke taart. Gisteren kwamen vier zaken van kleine terreurfinanciers voor de Rotterdamse rechter.