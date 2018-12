We moeten gewoon elkáár gaan opeten

Ook toevallig. Zeg ik net, helemaal onder de indruk van Ed Raket, tegen mijn vrouw dat wij onze ecologische voetafdruk ook maar eens moeten gaan beperken, best wel een gevoelig onderwerp omdat die schat, de aankopen van gisteren nog niet meegerekend, 37.894 paar schoenen in de kast heeft staan. Rolt er precies op dat moment een bericht van de telex waarin staat dat biologisch voedsel óók al een drama voor het klimaat is.