Terugblik op een bizar nieuwsjaar

Als de feestdagen naderen, vindt op de redactie traditioneel een kerstborrel plaats. Dat is tevens het moment dat het jaarboek van De Telegraaf wordt gepresenteerd. Het samenstellen van dat nieuwsoverzicht over de voorbije twaalf maanden is een heus monnikenwerk. Nieuwsregisseur Esther Wemmers, die deze klus steevast op zich neemt, is er al vanaf het voorjaar mee bezig.