Zebramangoesten hebben ontzettend kort lontje

De savanne is een van mijn favoriete plekken ter wereld. Je ziet bijna nergens anders zo duidelijk de kringloop van het leven. Het is eten of gegeten worden! En de savanne zit natuurlijk vol met de meest fantastische dieren. Als ik in Zuid-Afrika over de savanne rij, zie ik ineens overal om me heen koppies boven het gras uitsteken. Ik weet meteen waar ik mee te maken heb: zebramangoesten!