Strijders tegen IS-terreur worden door VS in de steek gelaten

Op hun Facebookpagina’s ogen ze sympathiek, knap en vooral levenslustig. Nu zijn ze dood. Als beesten afgeslacht door barbaren in Marokko in naam van Islamitische Staat. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat voor kerst de familie en vrienden van Maren Ueland (28) en Louisa Vesterrager Jespersen ’(24) zullen hebben.