’Huurder met geld moet weg of kopen’

We komen ruim 100.000 woningen tekort. Klinkt veel, en dat is het ook. Er zijn in ons land 7,6 miljoen huishoudens en maar 7,5 miljoen woningen. Die 7,5 miljoen woningen zijn grofweg te verdelen in 4,3 miljoen koophuizen en 3,2 miljoen huurhuizen waarvan het merendeel sociale huurwoningen zijn.