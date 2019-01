Nieuwjaarsgeweld toont sociaal verval

De jaarwisseling ging gepaard met autobranden, aanvallen op hulpverleners en een uit de hand gelopen vuurfestijn. Symptomen van een zelfdestructieve roes waarmee de overheid zich geen raad weet. Politici reageren terecht verontwaardigd op het geweld tegen mensen die hun goede werk doen in de nieuwjaarsnacht. De premier noemde ze ’idioten’, SP-leider Marijnissen twitterde over ’eikels’. De frustratie is begrijpelijk, maar zulke etiketten verklaren niet wat er gaande is.