China wil leidend worden in de ruimte

The sky is al lang niet meer the limit voor China. Het land dat hard op weg is de VS als grootste economische wereldmacht af te lossen, zette deze week ’gewoon’ een maanlander neer op de achterzijde van de maan. Misschien typerend in het deel dat vanaf de aarde onzichtbaar is en waar nog geen land zich heeft gewaagd. Een klap voor het zelfvertrouwen van de VS dat lang de dominante kracht in de ruimte was.