Onze journalisten zijn steeds vaker op de buis

De werelden van de krant en de televisie waren lange tijd volstrekt gescheiden. Wij van de krant schreven natuurlijk wel over televisieprogramma’s, acteurs en andere tv-beroemdheden, maar zelf speelden onze journalisten geen rol van betekenis op de beeldbuis. Natuurlijk werden verhalen uit De Telegraaf niet zelden groot opgepakt en overgenomen door de omroepen (veelal zonder bronvermelding), maar zelf kwamen we niet voor de camera. Onze tv-recensenten konden vlijmscherp uithalen, maar zelf op tv verschijnen, was er niet bij.