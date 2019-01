Strikt Privé

Maar toen ik afgelopen weekend vervolgens hoorde wát er aan de hand was, stond ik toch met mijn oren te klapperen: WENDY en ERLAND, dat kan toch niet waar zijn? Dat bleek het wel toen ik wat later contact zocht met de voormalige baas van RTL 4, die zich vervolgens doodschrok.

Onderweg naar een afspraak hoorde hij van mij, in de auto, dat het nieuws op straat lag. Nieuws dat deze week heel Hilversum en ver daarbuiten volop stof tot gesprek geeft en dat een nieuw hoofdstuk toevoegt aan het, tegen wil en dank, toch altijd al zo roerige liefdesleven van Wendy van Dijk.

De breuk van hét televisiepaar van Nederland, vier jaar na hun grootse huwelijk op Ibiza, komt voor de buitenwereld dan ook volledig onverwacht. Natuurlijk was het een ongemakkelijk gesprek dat we hadden, waarin ik steeds meer vertelde over wat ik had gehoord, dat hij het huis waar hij met Wendy gelukkig was, had verlaten.

U leest het allemaal, plus hun eigen eerlijke reactie, in onze ONTHULLENDE REPORTAGE over het voormalige glamourstel dat hun geluk nu uit elkaar ziet spatten en daarmee een hoge prijs voor hun succes lijkt te betalen...