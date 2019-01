Iran voert oorlogen uit eigen keuze

Het Iraanse regiem liet in Nederland twee Nederlanders van Iraanse afkomst vermoorden. Het toont daarmee dat het zich niet stoort aan de Nederlandse soevereiniteit. De enige autoriteit die het regiem kent is die van de koran, en die sanctioneert dergelijke acties als het voortbestaan van de leer van de profeet in het geding is. En dat is voor het regiem altijd het geval.