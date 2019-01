Had ik je ook al een loser genoemd?

Meneer had er zijn hele leven van gedroomd. Althans, zo beweerde hij, terwijl hij in dat Weertse vakantiehuisje een oefenbomgordel droeg en de kalasjnikov die hem zojuist in zijn handen was geduwd kuste: „Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu akbar.”

Mag ik een teiltje, kermde ik.

Hadden wij hier van doen met een jihadistisch jokkebrokje? De vraag stellen is ’m beantwoorden: jazeker - en het was ditmaal niet eens een jokkebrokje dat uit taqiyya-overwegingen handelde. Hij droomde vroeger namelijk van heel andere dingen. Daar droomden we toen allemaal van, ongeacht onze afkomst en achtergrond. Hij riep het dan ook alleen maar om de andere aanwezigen – en wellicht ook zichzelf – ervan te overtuigen dat ze op hem konden rekenen.

De uitslover hing de deugjihadi uit.

Ik heb het over een van de vier terreurverdachten die in september vorig jaar op dat vakantiepark in Weert werden opgepakt nadat zij een partij wapens en munitie in ontvangst hadden genomen van wat naar later bleek geen wapenhandelaren, maar undercoveragenten waren. Verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag, dienen zij zich vandaag samen met twee anderen bij de rechtbank te melden, maar woensdag al lekte, naar RTL4, een filmpje uit dat door de dienders tijdens de deal was gemaakt.

Hoorde ik daar ook een zigeunerjongetjessnik?

Mijn eerste gedachte: wat een slijmbal. Al werd mijn tweede gedachte daarmee bepaald niet verdrongen: wat een minderwaardig stuk vreten. Anders beweer je niet glashard dat je er je hele leven van hebt gedroomd om wapentuig in handen te krijgen waarmee je van plan bent om zoveel mogelijk onschuldige burgers te vermoorden.

Hoe verloopt het leven van dit soort types voordat zij tot zo’n barbaar verworden? Bijna volgens een draaiboek. Ze worden slecht opgevoed in een vaak liefdeloos gezin, presteren ondermaats op school, ontwikkelen zich doorgaans al snel tot etterbakjes die de straat onveilig maken en gaan vervolgens in onrustbarend veel gevallen uit stelen en roven, daarbij drugshandel en geweld niet schuwend. Niet echt karakterbevorderend, als je het mij vraagt. En dan komen ze plots, daarvoor extra vatbaar geworden en met alle gevolgen van dien, onder invloed van de duister gefinancierde scouts van Allah, die precies weten waar ze hun slachters moeten rekruteren.

Brrr.

Je hebt het grootste deel van je leven verkloot, man. Toen droomde je vergeefs van Audi’s en Rolexen en lekkere wijven, van wie velen zich van je afwendden omdat ze zagen hoe je maatschappelijk functioneerde. En nu droom je, terwijl je nóg verder bent afgedreven, inderdaad hiervan, in de eerste plaats omdat je dromen van vroeger allemaal niet zijn uitgekomen.

Had ik je ook al een loser genoemd?