’Oudste beroep’ nog steeds illegaal in Spanje

Spanje kent naar schatting 100.000 sekswerkers – ongeveer drie keer meer dan er tandartsen zijn. In totaal zou er jaarlijks 3,5 miljard in de prostitutie omgaan. Toch kent Spanje tot-nu-toe geen wetgeving op dit gebied: prostitutie is illegaal noch legaal. Maar de linkse premier Pedro Sánchez en zijn vrouwenkabinet hebben een sterk feministische agenda – en gaan voor ’totale afschaffing van prostitutie’.