Rechtse hypocrisie over Nashville

Het mensbeeld uit de verklaring (door God toebedeeld met een sekse die niet mag veranderen en met de opdracht tot seks enkel binnen het huwelijk met een persoon van de andere sekse) is geen gril van een uitstervende sekte. Het is door gewaardeerde Kamerleden en honderden dominees uitgedragen gedachtegoed, dat de vrijheid van mensen in dogmatische, intolerante geloofsgemeenschappen beknot en de waardigheid van homoseksuelen en transgenders aantast. Hetzelfde gedachtegoed infiltreert via geloofsfundamentalisten uit de VS Oost- en Midden-Europa, in landen die om historische redenen na het communisme niet happig zijn op secularisme. Het is agressieve propaganda vol achterlijke verdachtmakingen en vindt daar de kanalen om de politiek te beïnvloeden. In West-Europa wordt dit kwalijke gedachtegoed niet verworpen door rechts-conservatieven. Afkeer van homoseksuelen, het homohuwelijk en genderverandering is niet enkel een orthodox strijdpunt.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat rechts-conservatieven hier vergoelijkend reageerden op de Nashville-verklaring. Partijen die doorgaans forse kritiek op de moslimorthodoxie hebben, gaven geen kik. In opinies werd beschuldigend verwezen naar hypocriet links en werd er gejammerd om de vrijheid van de SGP. Veel gebruikers van de sociale media die doorgaans applaudisseren als ik islamitische homohaat aankaart, zag ik nu de christelijke homofobie verdedigen. Al die Nashville-critici moesten met hun tengels van de christenbroeders afblijven! Wrang hoe rechts-conservatieven nu de door hen verafschuwde politiek-correcte moslimknuffelaars evenaren.

De verwijzing naar linkse hypocrisie is geen onzin. Velen die nu in actie komen, keken niet op toen een discriminatiemeldpunt islamitische homohaat toeliet, toen de homozoenposters van Shirin Musa door bevende bestuurders werden geweerd, toen homo’s door moslimjongeren het ziekenhuis in werden geramd. Maar anderen, ook BN’ers en politici, protesteerden beide keren, toen en nu. Zoals dat hoort wanneer je discriminatie serieus neemt.

De rechts-conservatieve agitatie tegen de kritiek op Nashville is verknipt. Er wordt zo veel energie gestoken in het laken van linkse hypocrisie, dat de eigen hypocrisie hun ontgaat. Want is linkse hypocrisie nu een excuus om zelf niet tegen die mensonterende verklaring te ageren? Is het verwerpen van christelijke homodiscriminatie minder urgent omdat anderen inconsistent zijn? Ik zou zeggen: juist dan is het urgent. Als je anderen inconsistentie verwijt, moet je zorgen dat je zelf niet voor schut staat met dezelfde fout.

Helaas. Altijd verwijt rechts moslims dat ze niet ’vanuit hun cultuur’ hun orthodoxie veroordeelden. Maar als autochtonen binnen de eigen cultuur tegen christelijke orthodoxie ageren, wordt dat afgekeurd. Puike logica, hoor: wat van de ene groep schril geëist wordt in naam van onze cultuur – zelfreflectie en zelfkritiek – wordt bij de andere groep afgestraft. Terwijl de islamitische orthodoxie terecht als vijand van de liberale cultuur wordt beschouwd, wringt men zich nu in alle bochten om SGP’ers als slachtoffers van dezelfde liberale cultuur te presenteren.

Deze inconsistenties tonen aan dat rechts-conservatieven weinig op hebben met de normen en waarden die ze zeggen te beschermen. Het lijkt erop dat homodiscriminatie hen koud laat, aangezien de christelijke homodiscriminatie verdedigd wordt met argumenten die niet voor islamitische homodiscriminatie gelden. Dit kan niet enkel worden verklaard door het feit dat moslimfundamentalisten geweld gebruiken. Dat is geen excuus om het niet te hebben over discriminatie en (buitenlands) geweld door christenen.

Toch blijft de conservatieve verontwaardiging selectief. Vermoedelijk omdat de benepen moraal die homoseksualiteit afkeurt daar welig tiert. Stiekem vinden zulke kruisvaarders van het vrije woord – vooral al die politiek onzindelijke alt-right-halfwassen – homo’s en transgenders maar viezige aanstellers.

Zovelen die nu moord en brand schreeuwen over de demonisering van de Nashville-ondertekenaars kijken niet om naar de noodzakelijke vrijheid rond sekse en seksualiteit. Het behoud van homo-emancipatie telt voor hen minder dan bruikbare argumenten in de islamdiscussie. Ze geven geen zier om ruimdenkendheid. Ze eisen integratie van moslimkinderen die de denkbeelden van hun ouders moeten verwerpen, maar bagatelliseren de invloed van orthodoxe christenen op jongeren.

Hiermee is geen vrijheid of verdraagzaamheid gediend. Dit voedt alleen de amokmakers in het debat. Terwijl de ophef rond Nashville tenslotte ging om het voorkomen van discriminatie, om gelijkwaardigheid, om een humaan mensbeeld. Verworvenheden die jammerlijk onveilig blijken in rechts-conservatieve handen.