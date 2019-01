Ongelooflijk dat GroenLinks ADM-krakers steunt

Maandagochtend in alle vroegte loop ik middenin het Westelijk Havengebied. Het waait, de zon is nog niet op. Even verderop staan fotograaf Anko Stoffels en cameraman Laurens Slooijer klaar. We hebben de tip gekregen dat er vandaag, na 21 jaar, ingegrepen gaat worden op het gekraakte ADM-terrein.