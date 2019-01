Kan niet wachten op volgende procesdag

De kleinkinderen vragen mij wel eens: „Hoe komt u toch de dagen door, opa, nu u nog maar op halve kracht werkt?” Nog niet eens zo lang geleden fantaseerde ik dan over spannende zoektochten, op Texel, naar gorgels, brutelaars en een jongen met superogen, want als ik van Jochem Myjer kan jatten zal ik het niet laten. Inmiddels, echter, nu vooral die dekselse Derk-Maria al zo groot is geworden dat hij zich tot teleurstelling van een van zijn moeders, die vroeger zijn vader was, gezien de gretige blikken waarmee hij zijn buurmeisje volgt tot een cisgender hors catégorie lijkt te ontwikkelen, vertel ik gewoon maar de waarheid.