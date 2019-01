Ballen op een boterham met brie

Nederlanders niet. Nederlanders jeu de boulen alleen op een boterham met brie.

Dat petanque-spelers tijdens een potje ballen de toiletten inglippen om een lijntje te snuiven of een pilletje te nemen, verbaast me niets. Waar sport is, is nu eenmaal doping. Nee, veel opzienbarender is het nieuws dat jeu de boules een sport is. Een sport met olympische ambities zelfs. Een sport waarin Nederland nog een klein duimpje is in vergelijking met de toplanden Frankrijk, Marokko, Thailand en Madagaskar.

Jawel. Madagaskar. De Malagassiërs werden in 2016 zelfs wereldkampioen en de spelers die dat voor elkaar kregen, zijn nationale helden. Daar kunnen wij voorlopig alleen nog maar van dromen.

Maar lieve mensen, sjeudeboelen? Kom op. Dat deden we vroeger op camping Scholtenhof in Etten, onder de rook van Doetinchem. En daarna gingen we touwtrekken. We deden flessenvoetbal of blikkietrap. Regende het, en dat deed het meestal op camping Scholtenhof, dan werd het sjoelen in de kantine. En pijltjesgooien.

Meer dan twintig jaar geleden deed ik in deze krant de opkomst van het darten af als hysterie over een veredeld kroegspelletje. Dat was het natuurlijk ook. Maar door het succes van een postbode uit Den Haag waren de pijltjesgooiers plotseling geen bier slempende kroegtijgers meer, maar atleten. Op televisie werden we letterlijk doodgegooid met luidruchtige dartstoernooien.

Een spelletje kan nog zo marginaal zijn; zodra een landgenoot succes behaalt, is het topsport.

Curling. Nog zoiets. Twee bezems en een fluitketel. Een miksport die tot voor kort nog het mikpunt van spot was en alleen door Canadese houthakkersfamilies werd beoefend om warm te blijven tijdens de beverjacht. Vorig jaar plaatste het Nederlands curlingteam zich voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang en meteen sloeg Nederland op hol. In het hele land werden spontaan curlingbanen opgespoten en op televisie presenteerde Frans Bauer De curling quiz. Gelukkig was dat eens, maar nooit weer.

Nee, wij zijn nogal opportunistisch als het om de definitie van topsport gaat. Ik vrees dan ook met grote vreze voor het moment dat de eerste Nederlandse wereldkampioen zakdoekjeleggen wordt gefeliciteerd door premier Mark Rutte. Het kinderspel zal binnen no time worden geprofessionaliseerd.

Dan komt daar natuurlijk ook de doping om de hoek kijken. Dan zal een Duitse zakdoekjeslegatleet worden betrapt op het snuiven van eucalyptus en menthol, zogenaamd om zijn bijholteontsteking te verlichten.

Natuurlijk zal het een Duitser zijn.

Nederlandse zakdoekjesleggers doen geen doping.