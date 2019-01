Zoektocht naar liefde duur betaald

Er zijn mensen die de zaterdagbijlagen van de zelfbenoemde kwaliteitskranten lezen voor de duiding en verdieping. Die deze vuistdikke slijpstenen voor de geest openslaan in de hoop er inderdaad iets van te leren, bijvoorbeeld over het gevaar van veelvuldig gebruik van vaginale douches. Of dat het tijd wordt dat de vrouw haar clitoris omarmt voordat de orgasmekloof tussen vrouwen en mannen onoverbrugbaar wordt.