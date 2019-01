’Toevallig’ achterdeurtje voor hackers in Chinese beveiligingscamera’s

Ik kijk altijd extra om me heen als de metro afremt voor Pentagon Station. Wat hebben die strak voor zich uitkijkende mensen voor staatsgeheimen bij zich? Waar smoezelen ze over? Daar in het Pentagon zetten de hoogste Amerikaanse militairen de lijnen uit en wordt gewerkt met geheime details over geavanceerde nieuwe wapens. Alleen al een glimp van een top secret stempel zou mijn saaie metroritje al opfleuren.