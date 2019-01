’Wapengeweld is onze gedeelde vijand’

Belangstellenden leggen bloemen tijdens de herdenking voor de 32-jarige rapper Feis. De Rotterdammer kwam op Nieuwjaarsdag om het leven bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Ⓒ ANP

Het verheerlijken van vuurwapengeweld in muziekvideo’s is zorgelijk. Burgemeester Aboutaleb wil daarom graag met rappers in debat. Vanochtend zou dat gebeuren op festival Noorderslag, maar werd op het laatste moment afgeblazen door de organisatie. Aboutaleb zet zijn strijd tegen vuurwapengeweld en het verheerlijken ervan voort.