Met het inschakelen van opa wordt de arbeidsmarkt niet gered

Nederland is een echte banenmachine geworden. De werkloosheid is laag en het aantal mensen dat betaalde arbeid verricht zit op een top. Maar er is een schaduwzijde: schaarste op de arbeidsmarkt. Alle sectoren klagen over een gebrek aan personeel, waardoor de groei van de bedrijven in gevaar komt. Mooie plannen om Nederland duurzamer te maken, gaan schipbreuk lijden omdat er onvoldoende personeel is, om maar een voorbeeld te noemen.