Vrouw miljardair misgunt ons gehaktbal

Christina Figueres is een uitgesproken dame. Ze heeft het niet zo op vlees. Alleen aan vleeseters heeft ze een nóg grotere hekel. „We zouden allemaal vegetariërs moeten zijn en restaurants zouden vleeseters moeten behandelen als rokers. Laat ze hun vlees maar buiten opeten. Want vlees is slecht voor de planeet en onze gezondheid. Provocerend ja, maar waarom niet?”, zegt de voormalige secretaris-generaal van de klimaatconferentie voor de Verenigde Naties (UNFCC) tegen het medium Raconteur.