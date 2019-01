Brazilianen zijn gek op gratis plastic

Nee, dankjewel. Ik hoef geen tasje.” Stomverbaasd kijkt de jongen achter de toonbank me aan. „Weet je het zeker?”, probeert hij nog, terwijl ik de fles zonnebrand in mijn eigen handtas stop. Ik bedank hem vriendelijk. Hij kijkt intussen alsof hij water ziet branden. Klanten die de gratis plastic tasjes afslaan, zijn blijkbaar nogal een rariteit in Brazilië.