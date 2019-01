Het mysterie van de Ryptsjerksterpolder

In Parijs bestreed de politie de voor het tiende opeenvolgende weekeinde protesterende Gele Hesjes en joeg ze uiteen met een waterkanon. In Amerika bleven de overheidsdiensten gesloten omdat de patstelling tussen Trump en de Democraten niet kon worden doorbroken. In Spanje deed men onder het toeziend oog van de verzamelde wereldpers een ultieme poging om het leven van peuter Julen te redden.