De verliezers na rampweek Rutte III

Geert Wilders verheugde zich op het vragenuurtje van afgelopen dinsdag. Goedgeluimd stapte hij ’s lands bekendste vergaderzaal in en ging in zijn blauwe zetel zitten. GroenLinks-voorman Jesse Klaver kreeg het woord. Naar aanleiding van het spraakmakende interview van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff in Klavers favoriete dagblad, bevroeg hij de premier. Die had zich nauwelijks voorbereid op de Kamerconfrontatie; de automatische piloot heeft zijn nut de afgelopen jaren ruimschoots bewezen.