Ik zat te likkebaarden, zij keek letterlijk weg

Ze staat nu ook, in weerwil van wat de lokale autoriteiten van het volk eisen, elke ochtend halve broden in kleine stukjes te voeren aan de hongerige vogels die het in haar ogen in deze koude periode zo moeilijk hebben: de meeuwen, de stadsduiven en uiteraard ook het eenzame waterhoentje waarmee ze een hartstochtelijke liefdesrelatie heeft opgebouwd.