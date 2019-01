Agenten moeten tasers krijgen

Naast het filmpje van de gruwelijk mishandelde Tommie uit Spijkenisse circuleerde woensdag nog een walgelijke video op internet. Onder meer op de website van Dumpert is te zien hoe drie politieagenten in Waalwijk een totaal doorgedraaide 30-jarige Pool proberen te arresteren. De man lijkt onder invloed van verdovende middelen en slaat als een dolle in op de agenten. Een van hen wordt zelfs neergeslagen en als hij opkrabbelt opnieuw aangevallen. De agenten proberen zich te verweren met korte wapenstokken en gebruiken later pepperspray, maar niets brengt de geflipte Pool tot bedaren.