Trump is knap eenzaam in het Witte Huis

Het is een tegeltjeswijsheid die aan president Truman wordt toegeschreven: „Als je als president een vriend wil in Washington, dan neem je maar een hond.” Want een president maakt vijanden en dan kan het knap eenzaam zijn in het Witte Huis, zoals president Trump nu aan den lijve ondervindt. De shutdown gaat zijn 34e dag in en ambtenaren krijgen morgen voor de tweede keer geen salaris. Trumps populariteit daalt flink als gevolg van de shutdown, zo blijkt uit opiniepeilingen.