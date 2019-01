De boel belazeren en toch gaan de asielpoorten open

Weet je wat? We geloven ons Ans voor één keer op haar woord. Dat is wel heel veel gevraagd, zeg je? Ik geef toe dat het om gezondheidsredenen aanbeveling verdient je vrije weekeinde met een zo licht mogelijk gemoed aan te vangen. Een buitenproportionele dosis geestelijke belasting in de vorm van ernstige twijfels over een getuigenis van Ans Boersma, voormalig journalistiek jihadiliefje, waarbij ik overigens wil benadrukken dat ’voormalig’ zowel voor haar correspondentencarrière in Erdoganistan als voor haar amoureuze betrekkingen met dat Al Nusra-heerschap geldt, garandeert dan niet bepaald een ideale start.