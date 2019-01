Sociaaldemocratie is van groot belang

Dinsdag een pechdag. Ik zou voor de Jonge Socialisten in Utrecht een verhaal houden. Het zou vast een mooie en gezellige avond worden. Maar „de drukste spits ooit” deed mij stranden. Waar zal ik het over hebben?, vroeg ik een week daarvoor aan de voorzitter. Hij antwoordde dat de jonge PvdA’ers graag zouden horen hoe mijn verhouding met de toenmalige leider van de sociaaldemocraten was. Joop den Uyl dus. Bijna vijftig jaar geleden. Vandaar nu deze column.