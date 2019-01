Rituele rampestamp, zelfstovende stoof

Soms belt hij op dat hij bij me komt eten, mijn uithuizige zoon. Als ik hem dan vraag wat hij wil eten, zegt de millennial: „Je weet toch.” En inderdaad, dan weet ik wat mij te doen staat. Het is een ritueel. Dan hang ik op en gooi ik de terrasdeuren open voor een koel zomerbriesje. Of ik doe de kerstverlichting aan, want zijn favoriete maaltijd is niet seizoensgebonden. Niet bij ons althans.