Weg met reclame bij de NPO

Een NPO die eerst belastinggeld incasseert en zich vervolgens met gevulde zakken op de advertentiemarkt begeeft, dat riekt naar oneerlijke concurrentie. De afgelopen jaren waren het dan ook vooral commerciële media die een reclamevrije publieke omroep bepleitten.

Ze hebben er een opvallende medestander bij: de NPO zelf. Die is bereid om, in ruil voor volledige compensatie, gefaseerd de reclameblokken af te schaffen. Dat kost uiteindelijk nog geen 80 cent per Nederlander per maand.

Vroeger zouden we dan zeggen: de prijs van een pilsje. Maar dan wel staatspils, want de mensen die dit een goed idee vinden, zouden voor de rest van het land bepalen dat zij hier aan meebetaalt.

Overigens is die reclamevrije NPO al lang beschikbaar. Streamingdienst NPO Start Plus biedt namelijk de hele NPO-bibliotheek zonder onderbrekingen aan. Een abonnement kost maar 2,44 euro per maand.

Als 80 cent al een koopje is, dan is omgerekend 61 cent bij een gezin met kinderen al helemaal geen geld. Daar komt wel btw bij, maar die 51 cent is natuurlijk voor de goede zaak. Als al die verschillige DWDD-kijkers meedoen, zijn we een eind op weg met de financiering van het klimaatakkoord. ’Supersympathiek’, zou Matthijs zeggen.

Het fijne is: u kunt vandaag uw morele plicht vervullen. Neem gewoon een abonnement op NPO Start Plus en u bent eeuwig verlost van de zendtijd voor grootgrutters, maagtabletten en loterijen.

Ook de reeds afgehaakte tv-kijker is u dankbaar. Die wil namelijk niet opgezadeld worden met uw rekeningen. En met deze oplossing hoeft er, voor de verandering, eens een keer geen cent belasting bij.