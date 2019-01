Wat een afgang voor het gevangeniswezen

Wie weleens gesloten afdelingen van een huis van bewaring of gevangenis bezoekt, weet hoe streng er doorgaans wordt gecontroleerd. Bezoekers staan op een lijst die – als het goed is – vooraf door justitie wordt gescreend. Sieraden en andere metalen, telefoons, muntstukken, horloges; alles moet in kluisje. Daarna volgt een gang door een scherp afgestelde detectiepoort. Bij twijfel gaat een penitentiair inrichtingen werker (een zogenoemde piw’er) met een portable scanner langs het lichaam of wordt handmatig gevisiteerd.