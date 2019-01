Leerlingen kunnen gewoon buiten schooltijd demonstreren

Het zogeheten klimaatspijbelen komt ook in Nederland op gang, nadat eerder zo’n drieduizend leerlingen meededen aan een spijbelactie in Brussel. Scholieren in ons land hebben redelijk veel vrijheid om tijdens lesuren mee te doen aan een demonstratie. Formeel is pas sprake van spijbelen als de school de activiteiten niet vindt passen bij het onderwijsprogramma.