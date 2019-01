Kletspraatjes over banken in DWDD

De aflevering van De Wereld Draait Door van maandag is precies de reden waarom ik ben afgehaakt bij talkshows. In het vermeende journalistieke programma zat die avond een voor mij volslagen onbekende club acteurs naast techbedrijven ‘heel kwaad’ te zijn op ‘de banken’ die ‘een monster hebben gecreëerd dat uit de hand loopt’. De banken ‘schaffen het cashgeld af’, zodat zij ‘al ons geld digitaal hebben’ en er ‘de macht over hebben’.