De oude dame die de Holocaust overleefde kreeg doodsbedreigingen

Charlotte Knobloch is een vriendelijke oude dame van 86 jaar uit München. Als kind overleefde ze de Holocaust. Het scheelde maar een haar, of ze was ook op transport gezet naar de vernietigingskampen in het oosten, naar fabrieken des doods zoals Auschwitz en Sobibor. Van zes miljoen joden aldaar bleef slechts een reiskoffer, een bril, de gouden tanden, een kam of het hoofdhaar over.