Spijbelen voor het belastingklimaat

Er is niet één klimaat, er zijn er meerdere. Waar ik mijn kinderen desnoods wél voor zou laten spijbelen is het belastingklimaat. En dan is er, naast het leefklimaat en het economische klimaat, bijvoorbeeld ook nog het microklimaat in mijn woning, dat telkens weer een onheilspellende opwarming ondergaat, met bijbehorende schandelijke geluidsoverschrijding door de heer des huizes, wanneer ik weer eens met een gemeentelijke belastingverhoging ben geconfronteerd waarop linkse colleges volgens de Telegraaf zo’n beetje het alleenrecht hebben.