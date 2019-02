Voert alleen De Telegraaf actie?

Deze week was de kilometerheffing weer eens in het nieuws. De Volkskrant had onderzoek laten doen en publiceerde dinsdag de resultaten. ’Rekeningrijden geen taboe meer bij kiezers’, kopte de krant op de voorpagina. Die conclusie was gebaseerd op het feit dat 58 procent van de 3263 ondervraagden voor de invoering van een vorm van kilometerbeprijzing is.