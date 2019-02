Bestuurders in Friesland staan terecht op hun achterste benen

Er zijn gelukkig nog geen ernstige ongelukken gebeurd als gevolg van de reeks technische storingen in de bedieningssystemen van de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk. Dat is vooral te danken aan alert optreden van de wakkere brug- en sluiswachters die dienstdoen op dit wereldwijd gezien waterstaatkundige hoogstandje.